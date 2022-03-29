شركة "ديل" تطلق باقة موديلات جديدة من أجهزة "اللاب توب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ديل عن إطلاق موديلات 2022 من أجهزة اللاب توب XPS 15وXPS 17.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحواسيب الجديدة تمتاز بتجهيزات تقنية متطورة، منها معالجات إنتل Alder Lake وشاشات لمسية بدقة الوضوح 4K وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3000.

ويتوفر أمام العملاء إمكانية الاختيار بين معالجات إنتل Core i5-12500HوCore i7-12700HوCore i9-12900HK، ويعتمد الموديل الفاخر على معالج بسرعة تصل إلى 5 جيجاهرتز، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 64 جيجابايت وذاكرة داخلية SSD بسعة تصل إلى 4 تيرابايت.

ويضم الموديل الأساسي شاشة بنسبة باعية 16:10 وبدقة وضوح 1920 x 1200بيكسل، ويتوافر للموديل XPS 15 بشكل اختياري شاشة لمسية OLED بدقة وضوح 3456 × 2160 بيكسل، ويعمل الموديل XPS 17 بشاشة لمسية LCDبدقة وضوح 3840 × 2400 بيكسل.

وقامت الشركة الأمريكية بتجهيز الموديل الفاخر من اللاب توب XPS 15ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3050 Ti، ويعتمد الموديل XPS 17 على بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3060، وتشتمل أجهزة ديل الجديدة على 4 سماعات.

ويبلغ وزن اللاب توب XPS 15 الجديد 1.86 كجم مع بطارية سعة 86 وات ساعة ويشتمل على العديد من منافذ التوصيل، ومنها اثنين من منافذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB-Cوقارئ بطاقة الذاكرة SD. ويبلغ وزن الموديل XPS 17 الجديد 18ر2 كجم مع بطارية سعة 97 وات ساعة، وأربعة منافذ Thunderbolt 4ومنفذ DisplayPortوقارئ بطاقة الذاكرة SD.

وأعلنت ديل أن سعر الموديل XPS 15 9310 يبدأ من 1449 دولارا أمريكيا، بينما يبدأ سعر اللاب توب XPS 17 9310من حوالي 1849 دولارا أمريكيا.

وفي أكتوبر من العام الماضي أعلنت شركة ديل الأمريكية ، عن اللاب توب Latitude 5430 Rugged الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت ديل الأمريكية أن اللاب توب الجديد يمتاز بجسم متين للغاية بوزن 1.97 كجم وسُمك 2.2 سم، ويلبي اشتراطات المواصفات MIL-STD-810H وIP53؛ حيث إنه يتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 0.91 متر ويقاوم رذاذ الماء من جميع الجهات.