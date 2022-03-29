من طراز "غونيتس".. روسيا بصدد إطلاق قمريْن صناعيين اختباريين للاتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ستنتج روسيا نموذجيْن اختبارييْن من القمر الصناعي "غونيتس" للاتصالات وذلك بعد إقرار مشروعهما التصميمي.



أعلن ذلك مدير عام شركة " سبوتنيكايا سيستيما" بافيل تشيرينكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية وقال:" ستبدأ الشركة بعد إقرار المشروع في إنتاج القمريْن الصناعيين وستختبرهما فيما بعد في مدار الأرض.

وفي حال نجاح الاختبارات سينطلق إنتاج الأقمار الصناعية للاتصالات من طراز " غونيتس" على دفعات، مع العلم أن الصناعة الفضائية الروسية تبحث الآن عن سبل للبدء في إنتاج تلك الأقمار الصناعية في أسرع وقت ممكن.

وحسب مدير عام الشركة فإن تلك الأقمار الصناعية ستتكون من قطع غيار وطنية فقط. وأعاد إلى الأذهان أن نشر أسطول من الأقمار الصناعية "غونيتس" سيسمح بتحقيق الاتصال الفضائي (عن طريق الأقمار الصناعية) في المناطق الروسية النائية ، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي.

أما تشغيل نظام "غونيتس" على نطاق واسع فسيضمن بنية تحتية لازمة لتحقيق إنترنت الأشياء وإرسال معلومات من أية منشآت، بما فيها السفن والطائرات.

وقال، بافيل تشيرينكوف، كذلك إن روسيا ستقدم خدمات الاتصال الفضائي لبلدان صديقة مثل بيلاروس وكازاخستان.