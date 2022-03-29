علماء الفلك الروس يقيسون زاوية التواء أذرع درب التبانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

حدد الباحث في المرصد الفلكي الروسي (بولكوفو) التابع لأكاديمية العلوم الروسية ،فاديم بوبيليف، لأول مرة وبدقة عالية زاوية التواء أذرع مجرتنا درب التبانة.



واتضح أن الهيكل الحلزوني لمجرتنا يلتف بزاوية 12 درجة، جاء ذلك الاثنين 28 مارس على موقع أكاديمية العلوم الروسية.

وقال العالم إنه لا يوجد حتى الآن نموذج مقبول بشكل عام للهيكل اللولبي الكوني لمجرة درب التبانة. وعادة ما يستخدم المنظّرون أبسط نموذج لولب لوغاريتمي بذراعين وزاوية تحريف بمعدل 5-7 درجات. مع ذلك فإن بيانات الرصد عالية الدقة، تشير إلى نموذج رباعي الأذرع بزاوية التواء بمعدل يتراوح بين 10 درجات و14 درجة.

وجاء في بيان نشرته الأكاديمية الروسية أن مواصفات الذراع الخارجي ( ذارع القوس) تعد ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة، لأنه تم الحصول عليها لأول مرة بدقة عالية استنادا إلى كمية كبيرة من النجوم وبتقييمات موثوق بها للمسافات. ويمكننا حسب البيان للخروج باستنتاج مفاده بأن أن قيمة زاوية التواء الذراع الخارجي لدرب التبانة قريبة من 12 درجة.

ويشار إلى أن بنية المجرات البعيدة معروفة حاليا بشكل أفضل من بنية ​​درب التبانة. وتُكمن المشكلة في أن النظام الشمسي يقع على قرص المجرة مباشرة، مما يمنع العلماء من النظر إلى بنية ​​درب التبانة من الخارج، مع ذلك، فقد استهدف في الأونة الأخيرة عدد كبير من المقالات العلمية التركيب الحلزوني لمجرتنا باستخدام طرق مختلفة.

وقد أتيحت فرصة لتدقيق معرفتنا عن بنية المجرة بفضل نشر بيانات الرصد الجديدة، وعلى وجه الخصوص، كتالوج Cepheids الذي تم إعداده على أساس نتائج تحقيق برنامج دراسة النجوم النابضة، بصفتها عمالقة صفراء تتميز باعتماد مدروس جيدا للُمعان على فترة النبضة.

ويتم استخدام النجوم النابضة كـ"شموع قياسية" تسمح بقياس المسافات حتى الأجرام الكونية البعيدة. ومن أجل تحسين الخصائص الهندسية لذراع "القوس"، تم اختيار 269 نجما نابضا. واستطاع العلماء استنادا إليها تقييم زاوية التواء الذراع بمعدل 11.9 درجة ناقص.