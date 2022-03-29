حان وقت التحديث السريع.. جوجل تسد ثغرة أمنية خطيرة في كروم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تحديث جديد لمتصفحها الشهير كروم لسد ثغرة أمنية خطيرة يمكن استغلالها من قبل القراصنة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الثغرة الأمنية تكمن في لغة البرمجة جافا سكريبت، مشيرة إلى أن التحديث الجديد الآمن يحمل الرقم 99.0.4844.84.

ويتوفر التحديث الجديد حاليا لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز، على أن يتم طرحه لنظام التشغيل أبل macOS خلال الأيام المقبلة.

ويمكن لجميع مستخدمي كروم على أنظمة التشغيل المختلفة تثبيت تحديث (Chrome 99.0.4844.84) لمستخدمي ويندوز من خلال الانتقال إلى الإعدادات في برنامج جوجل كروم ثم اختيار قائمة المساعدة ثم حول Google Chrome ، وسيؤدي هذا أيضًا إلى إجبار Chrome على البحث عن التحديثات.

وجوجل كروم (Google Chrome)‏ هو متصفح ويب احتكاري من تطوير جوجل، ويعمل على أغلب أنظمة التشغيل، وتم إصداره لأول مرة في سنة 2008 لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز، وتم نقله لاحقًا إلى لينكس وماك أو إس وآي أو إس وأندرويد حيث يكون المتصفح الافتراضي المدمج في نظام التشغيل.

ويعد المتصفح أيضًا المكون الرئيسي لنظام التشغيل كروم، حيث يعمل كمنصة لتطبيقات الويب.

واعتمد بناؤه على المتصفح مفتوح المصدر كروميوم الذي يحتوي على بعض المكونات الجاهزة مفتوحة المصدر مثل ويب كيت، والذي كان جوجل كروم يستخدمه حتى الإصدار 27 باستثناء إصدارته لنظام آي أو إس. وبدءًا من الإصدار 28 استخدم جوجل كروم بلينك، وهو تحوير لويب كيت.

ومن أهم الأشياء التي تم وضعها في الاعتبار من البداية أثناء التصميم هي الثبات والسرعة والأمن وواجهة مستخدم بسيطة وفعالة وسهلة الاستخدام. ويدعم المتصفح واجهة المستخدم بعدة لغات من بينها اللغة العربية.

واعتبارًا من نوفمبر 2020، يقدر "عداد الإحصائيات - ستات كونتر" أن كروم يملك 70 ٪ من حصة سوق المتصفح في جميع أنحاء العالم (بعد أن بلغت ذروتها عند 72.38 ٪ في نوفمبر 2018) على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، و66.12 ٪ عبر جميع الأنظمة الأساسية.

بسبب هذا النجاح، وسعت جوجل اسم العلامة التجارية "كروم" ليشمل منتجات أخرى: كروم أو إس وكروم كاست وكروم بوك وكروم بت وكروم ُبكس وكروم بيز.