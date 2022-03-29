تعرف على مميزات لاب توب سامسونج الجديد والقابل للتحول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق اللاب توب Galaxy Chromebook 2الجديد من فئة الأجهزة القابلة للتحويل.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها تهدف من خلال اللاب توب الجديد إلى تلبية متطلبات قطاع التعليم؛ حيث يزخر الجهاز بشاشة لمسية بدقة وضوح 2Kمع دعم تقنية LTEبشكل اختياري.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 12.4 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2560 x 1600 بيكسل وتصل درجة السطوع بها إلى 350 نيت، وبالتالي فإن جهاز سامسونج الجديد يتناسب مع الاستخدام في النطاقات الداخلية.

وينبض بداخل اللاب توب الجديد معالج إنتل Celeron N4500 مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 64 أو 128 جيجابايت.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال دعم تقنية الواي فاي 6 ودعم تقنية LTE بشكل اختياري، ويشتمل اللاب توب Galaxy Chromebook 2 على العديد من منافذ التوصيل مثل منفذ USB-C ومنفذ USB-A وقارئ بطاقة الذاكرة microSD ومنفذ الصوت.

وعلى الحافة العلوية للشاشة قامت سامسونج بتثبيت كاميرا ويب بدقة 720 بيكسل، وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 45.5 وات ساعة إلى 10 ساعات.

وفي فبراير الماضي كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن 6 منتجات جديدة في عائلة Galaxy الشهيرة، بينها هاتف جديد يبدو أنه أزاح سامسونج نوت للأبد.

وخلال المؤتمر الذي انعقد اليوم كشفت سامسونج عن 3 هواف ذكية جديدة، و3 أجهزة لوحية (تابلت).

كما كشفت خلال المؤتمر عن تحديثات سيجري تطبيقها لاحقا على ساعات سامسونج جالاكسي Galaxy Watch 4.

وتميزت الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس بتحسين في وظائف الكاميرا ومعالج أسرع.

وتنافس سلسة إس 22 بشكل مباشر مع هاتف آيفون 13، الذي أطلقته أبل في سبتمبر أيلول الماضي.