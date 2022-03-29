مواد غذائية لا تخلو منها "ثلاجة الشخص السليم".. تعرف عليهاَ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور فيليب كوزمينكو، خبير التغذية الروسي، أن ثلاجة الشخص الذي يحافظ على صحته يجب أن تحتوي خمس مواد غذائية.



ويشير الخبير في حديث وفقا لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الجسم يحتاج يوميا إلى مجموعة مواد من أجل أن يعمل بصورة طبيعية. ويمكن بلوغ ذلك، إذا أضفنا إلى النظام الغذائي اليومي خمس مواد غذائية، يجب أن تكون في الثلاجة دائما لتحضير الطعام.

ويقول، "وهذه المواد هي الخضروات والفواكه ويفضل أن تكون مختلفة الألوان. وكذلك الحبوب المختلفة، ولحوم الدواجن وليس لحم البقر والخنزير. لأن لحم الدواجن لا يسبب زيادة في الوزن. كما يجب أن تكون هناك منتجات الألبان المختلفة".

ويضيف، يجب أن تكون نسبة هذه المواد في النظام الغذائي متناسبة بصورة صحيحة. فمثلا يجب أن تشكل الخضروات والفواكه ما لا يقل عن 50 بالمئة من الطبق، لكي يحصل الجسم على الكمية اللازمة من المواد المغذية الضرورية.

ويقول، "إذا تحدثنا عما في الطبق أثناء الوجبات، فيجب تخصيص نصفها على الأقل للخضروات والفواكه. والباقي يعتمد على مذاق الشخص. وبالطبع البروتينات أيضًا ضرورية للحياة، وكذلك الكربوهيدرات والدهون، وعادة يأخذ الشخص الكمية المناسبة من هذه المنتجات. و لكنه عادة ينسى الفواكه والخضروات، مع أنها ضرورية جدا للصحة".