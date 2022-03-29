شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوع من الشاي يثبت فعاليته في خفض نسبة السكر في الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يفرز البنكرياس هرمون الإنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم، لكن مرضى السكري من النوع الثاني يواجهون مقاومة الإنسولين ولا ينتجون ما يكفي من الهرمون.



ونتيجة لذلك، يحدث ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى سيل من المضاعفات.

ولحسن الحظ، يمكن مواجهة ارتفاع مستويات السكر في الدم من خلال اتخاذ قرارات غذائية فعالة.

ووجدت الأدلة العلمية أن شرب شاي Pu-erh، وهو نوع فريد من الشاي المخمر الذي يُصنع تقليديا في مقاطعة يونان الصينية، له تأثير كبير على التحكم في نسبة السكر في الدم.

وأجرى الباحثون تحليلا تلويا (تحليل يتضمن تطبيق الطرق الإحصائية على نتائج عدة دراسات قد تكون متوافقة أو متضادة)، للتحقيق في التأثير المضاد لفرط سكر الدم لشاي Pu-erh.

وبحث التحليل في قواعد البيانات الإنجليزية وثلاث قواعد بيانات صينية بشكل منهجي حتى 31 يوليو 2018.

كما بحث في قواعد البيانات هذه لتحديد الدراسات التي تحتوي على كلمات رئيسية من "Pu-erh" و"Pu'er" و"سكر الدم" و"الجلوكوز في الدم" و"ارتفاع السكر في الدم".

وجمعت المراجعات المنهجية دراستين على الفئران مع ستة عشر سجلا للتحليل التلوي.

وأظهرت نتائج تحليل التلوي أن شاي Pu-erh له تأثير "هام" في مكافحة ارتفاع السكر في الدم على الفئران.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن شاي pu-erh يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم خلال الفترة ما بين نهاية فترة الصيام والاستعداد للصيام مجددا.

كما خلص الباحثون إلى أن جرعة أعلى من pu-erh تخفض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام بشكل أكبر.

نصائح عامة لخفض نسبة السكر في الدم

لا يوجد شيء لا يمكنك تناوله إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الثاني، ولكن عليك الحد من بعض الأطعمة، وذلك لأنها تسبب ارتفاعا مفاجئا في نسبة السكر في الدم بعد تناولها بفترة وجيزة.

ويؤكد خبراء التغذية على أن أسوأ هذه الأطعمة هي تلك الغنية بالكربوهيدرات لأنها تتحلل بسرعة وتسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم.

وتحتل الكربوهيدرات مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، ويرمز لها بـ GI، وهو نظام تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من 0 لـ100 بناء على مدى ارتفاع سكر الدم.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم:

- السكر والأطعمة السكرية

- المشروبات الغازية السكرية

- الخبز الأبيض

- البطاطا

- الأرز الأبيض

ويشار إلى أنه يتم تكسير الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من مؤشر نسبة السكر في الدم بشكل أبطأ، وتسبب ارتفاعا تدريجيا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت. وهي تشمل بعض الفاكهة والخضروات والبقول وأطعمة الحبوب الكاملة.