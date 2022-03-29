تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2022 بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، جدول مواعيد التشغيل بالخطين الأول والثاني، خلال شهر رمضان.



حددت شركة مترو الأنفاق مواعيد المترو في رمضان 2022، إذ سيتمّ مدّ ساعات العمل خلال الشهر الكريم، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بدلًا من الواحدة بعد منتصف الليل، بشكل يومي على مدار أيام الشهر المبارك، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلًا من 20 ساعة.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأتفاق أن بداية التشغيل وقيام أول قطارات من حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب ستكون الساعة 05.15 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

وسيتمّ تقليل زمن التقاطر خلال مواعيد المترو في رمضان 2022، ويبلغ زمن التقاطر في الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثاني، و5 دقائق بالخط الثالث، لاستيعاب جموع الركاب، ولمنع الزحام على أرصفة المحطات، حرصًا على حماية الركاب من الإصابة بـ كورونا.

وسيتم تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها، لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت الشركة، أن مواعيد القطارات الأخيرة من المحطات الانتهائية بالخطين الأول والثاني والثالث ستكون حلال شهر رمضان 2022 كالتالي:

- قيام آخر قطار من حلوان الساعة 12:18.

- قيام أخر قطار من المرج الجديدة الساعة 12:30.

- قيام أخر قطار من شبرا الساعة 12:40.

- قيام أخر قطار من المنيب الساعة 12:40.

- وصول أخر قطار حلوان الساعة 1:49.

- وصول أخر قطار المرج الجديدةالساعة 1:37.

- وصول أخر قطار شبرا الساعة 1:18

- وصول أخر قطار المنيب: 1:18

وبحسب البيان فسيتم مقابلة الخط الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 1:00.

ويتم مقابلة الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة اتجاه المنيب الساعة 12:55.

ويتم مقابلة الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة في اتجاه شبرا الساعة 1:08.

وأشارت الشركة إلى أنه خلال شهر رمضان الكريم 2020 سيتم التنسيق بين غرفة التحكم المركزي للخط الثاني والثالث يوميًا للتأكيد على مقابلة القطارات بمحطة العتبة وعدم قيام آخر قطار من العتبة بالخط الثالث في اتجاه عدلي منصور إلا بعد التسيق التام مع غرفة التحكم المركزي بالخط الثاني، موضحة أنه تم إخطار الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة الخط الثالث للمترو.​