كيف نتخلص من ضيق التنفس بعد فيروس كورونا من دون دواء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة فارفارا فيرتيوك، أن تمارين التنفس هي أفضل طريقة للتخلص من ضيق التنفس بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.



وتشير الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن إحدى الطرق الفعالة في مكافحة ضيق التنفس هي تمارين التحكم بالتفس، التي تساعد ليس فقط على التخلص من الشعور بنقص الهواء، بل وأيضا من القلق الدائم. ويجب أداء هذه التمارين في وضعية الجلوس.

وتقول، "يجب استنشاق الهواء عبر الأنف ببطء، ومن ثم زفير بطيء عبر الفم، بحيث تكون الشفاه على شكل "انبوب" كما عند الحاجة لإطفاء شمعة مثلا، لكي تكون هناك مقاومة بسيطة للهواء عند الزفير. وأنصح أن تكون مدة الشهيق حسب العد (واحد-اثنان) ومدة الزفير حسب العد 1-2-3-4 ويمكن تكرار هذا التمرين عدة مرات.

وتشير الدكتورة، إلى أن التنفس الحجابي هو أكثر تعقيدا، ولكنه ليس أقل فعالية من تمارين التنفس.

وتقول، "يضع المريض إحدى يديه على صدره واليد الثانية على بطنه، ثم عملية شهيق بطيئة عبر الأنف، وبعدها زفير عبر الفم والشفاه مضغوطة، بحيث يشعر خلال الشهيق ارتفاع يده التي على بطنه، وانخفاضها خلال الزفير. المهم في هذه التمرين عدم الشعور بالدوار".

وتضيف، يمكن عمل هذا التمرين في وضعية الاستلقاء أيضا، إذا كان الشخص يلاقي صعوبة في تنفيذه في وضعية الجلوس. وبمرور الوقت سيكون بإمكانه عمله في وضعية الجلوس والوقوف أيضا.

وتنصح الطبيبة بالعودة تدريجيا إلى النشاط البدني المعتاد الذي كان قبل الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وعند الشعور بضيق التنفس خلال النشاط البدني تنصح باستخدام استراتيجية الثلاث خطوات:

1- التوقف عن النشاط.

2- الجلوس والاسترخاء وعمل تمارين التنفس المتحكم به حتى يختفي ضيق التنفس.

3- متابعة النشاط.

وعند معاودة النشاط يجب الاستمرار في التحكم بالتنفس، وعند الضرورة يجب التحرك ببطء.