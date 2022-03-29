لبنان.. العثور على جثة رضيع نهشته الحيوانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عثر مواطنون لبنانيون، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة طفل رضيع في حقل في بلدة جنوب لبنان.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه عثر على طفل حديث الولادة متوفى وملقى في حقل في حي المسلخ في مدينة النبطية، من مسافة مرتفعة، وقد تعرض بعض من جسده لنهش من حيوان.

وعملت دورية من قوى الأمن الداخلي على التحقيق بالحادثة، فيما نقلت جثة الرضيع إلى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.