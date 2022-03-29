التنورة الأنبوبية تستعيد موضة التسعينيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تمثل التنورة الأنبوبية نجمة الموضة النسائية في ربيع/صيف 2022 لتغازل القوام وتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.



وأوضحت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الأنبوبية تستلهم موضة التسعينيات الجذابة وتستحضر في الذهن صورة النجمة "جوينيث بالترو"، مشيرة إلى أن هذه التنورة تمتاز بقصة ضيقة تساير خطوط الجسم وتستقر على الخصر لتبوح بأنوثة المرأة.

وأضافت المجلة أن التنورة الأنبوبية تأتي بقصة ماكسي وتزدان بتصميم مضلع أو تأتي مرصعة بالترتر لإطلالة متلألئة تخطف الأنظار.

ويمكن تنسيق التنورة الأنبوبية مع صندل بنعل سميك، والذي يشهد هو الآخر رواجا كبيرا هذا الموسم أو صندل بأربطة أو حذاء رياضي.

وإلى جانب التنورة الأنبوبية، تتألق هذا الصيف أيضا التنورة الكارجو، والتي تمتاز بتصميمها المستوحى من ملابس العمال؛ حيث إنها تشتمل على جيوب خارجية وحزام وتكتسي بألوان البيج والكاكي والرمادي.

وتتألق التنورة الكارجو أيضا بألوان زاهية كالأحمر والأصفر والبرتقالي لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وتأتي التنورة الكارجو بقصة ذات وسط عال وطول متوسط "ميدي"، كما تتألق بعض الموديلات بقصة قصيرة "ميني" لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق التنورة مع تي شيرت بسيط وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة تناسب العمل من خلال تنسيق تنورة متوسطة الطول مع بلوزة حريرية أو قميص أبيض كلاسيكي وحذاء أنيق.