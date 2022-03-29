ما هي أسباب وأعراض "متلازمة شوغرن"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن متلازمة شوغرن تندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية التي تصيب أعراض مختلف أعضاء الجسم.



وأوضح المركز أن جهاز المناعة يقوم، بسبب خلل مناعي، بمهاجمة الغدد الدمعية واللعابية والمخاطية، إلى جانب أجزاء أخرى من الجسم كالمفاصل والعضلات والأعصاب والرئة والكلى والكبد والبنكرياس والمعدة والمخ.

وعادة ما ترتبط متلازمة شوغرن باضطرابات المناعة الذاتية الأخرى ومنها التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب القنوات الصفراوية.

ولفتت المركز إلى أن أعراض "متلازمة شوغرن"، المسماة على اسم طبيب العيون السويدي "شوغرن"، تتمثل في جفاف العين وجفاف الفم، وربما أيضا جفاف المهبل والإرهاق والاكتئاب وقلة التركيز ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل العضلات والمفاصل واضطرابات الدورة الدموية في الأصابع.

وتعتبر الأسباب المؤدية إلى "متلازمة شوغرن" غير معروفة حتى الآن للعلماء، وما زالت الأبحاث قائمة، وقد ذكر موقع "webmd" أن هناك بعض العوامل التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة شوغرن وهي:

- عادة ما تصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما، بالرغم من أنها أيضا قد تصيب الأطفال والشباب ولكن بنسبة أقل.

- النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة شوغرن.

- من يعانون من مشكلات المناعة الذاتية الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، قد يتعرضون للإصابة بالمتلازمة.

وتتمثل العواقب الوخيمة المترتبة على "متلازمة شوغرن" في تلف الأعضاء الداخلية أو الأوعية الدموية وفقدان السمع وقرحة القرنية في العين وورم الغدد الليمفاوية الخبيث (نوع من السرطان).

ويهدف علاج "متلازمة شوغرن" إلى تخفيف المتاعب؛ حيث يمكن مواجهة جفاف العين من خلال قطرات العين، بينما يمكن تخفيف متاعب المفاصل والعضلات بواسطة المسكنات، في حين يمكن اللجوء إلى الأدوية المثبطة لجهاز المناعة لمواجهة متاعب أعضاء الجسم والأوعية الدموية.