شركة زووم تختبر تقنيات جديدة في تطبيقها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تختبر شركة زووم تقنيات جديدة من المقرر أن تطلق في وقت لاحق، حيث تنقل تطبيقها من مجرد منصة لإجراء مكالمات الفيديو إلى منصة اجتماعية.



وبحسب المصادر، فإن زووم تقوم بتطوير تقنيات جديدة لإضافة ميزات إلى منصتها، مثل الصور الرمزية، والتقنيات الافتراضية، أو التفاعل الافتراضي، إضافة إلى مزايا أخرى عديدة.

في الأسبوع الماضي، قدمت زووم ميزة الصور الرمزية، والتي ستستبدل مظهر المستخدم أثناء مكالمة فيديو بمظهر حيوان افتراضي يعكس حركات رأسه وتعبيرات وجهه.

ويقول الخبراء، إن السوق يتغير ويتعين على أي شركة أن تطور نفسها وفقاً لمتطلبات السوق، لذا ستعمد زووم إلى التعاون مع الشركات الأخرى لإجراء المزيد من التطوير على تطبيقها ليتحول إلى منصة تعاونية كاملة.

ومن المتوقع أن يتحول تطبيق زووم إلى منصة يمكن من خلالها التحكم في إدارة أجهزة المنزل عبر واجهة خاصة، إضافة إلى تغييرات في غرف مؤتمرات الفيديو الكبيرة.

وقد سجلت زووم إيرادات بلغت قرابة 4 مليارات دولار، بزيادة 55% العام الماضي، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.