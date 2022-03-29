سماعة رأس لاسلكية تقاوم التعرق وتحجب الضوضاء.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة كرييتف تكنولوجي سماعة الرأس اللاسلكية Creative Outlier Proالجديدة، التي تمتاز بمقاومة التعرق وفقا لفئة الحماية IPX5.



وأوضحت الشركة السنغافورية أن تقنية ANC الهجين تعتبر أهم مزايا سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة؛ حيث إنها تجمع بين نظام ANCللاستجابة الأمامية والاستجابة الراجعة في كل سماعة أذن، وبذلك يتم إلغاء الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها بصورة فعالة، حتى يتمكن المستخدم من الاستمتاع بالموسيقى المفضلة أو إجراء المكالمات الهاتفية دون إزعاج.

ويمكن للمستخدم إدراك الضوضاء المحيطة عند الرغبة مثلا أثناء السير في حركة المرور، كما يتم التبديل بين الإعدادات المختلفة بنقرة بسيطة على سماعة الأذن أو عن طريق تطبيق Creative.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة على مشغل 10 ملم، وأكدت شركة كرييتف تكنولوجي على أنها قامت بمواءمة سماعة الرأس الجديدة لكي تتواءم مع تقنية Super X-Fi READY.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 60 ساعة عند تعطيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة مع استعمال علبة الشحن كبيرة الحجم، وعند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة فإن فترة تشغيل البطارية تمتد من 10 إلى 40 ساعة.