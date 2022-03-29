شركة آيكيا تطلق جهازها Vappeby الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة آيكيا جهازها Vappeby الجديد، الذي يجمع بين مصباح خارجي وسماعة بلوتوث.



وأوضحت الشركة السويدية أن جهازها Vappeby الجديد القابل للحمل، والذي يدعم فئة الحماية IP65، يوفر وضعين للإضاءة: أحدهما للنهار والآخر لليل.

كما يشتمل الجهاز Vappeby على سماعة بلوتوث 360 درجة، والتي يمكنها تشغيل الموسيقى من الهاتف الذكي المتصل بها، مع دعم وظيفة Spotify Tap Playback الجديدة، والتي تتيح إمكانية تشغيل تطبيق بث الموسيقى Spotifyمن جهاز متصل بواسطة زر التشغيل.

وتبلغ فترة تشغيل بطارية الجهاز Vappeby الجديد حوالي 12 ساعة، وهو يتوفر باللون الأزرق أو الرمادي بسعر يبلغ نحو 50 يورو.