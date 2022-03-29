لتتبع حركات المستخدم.. طرف اصطناعي يعمل على الحدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

الذراع التعويضية الذكية عبارة عن مفهوم تصميم يمكن ارتداؤه يدمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية في بناء طرف اصطناعي.



ويكمن سحر تصميم الأطراف الاصطناعية في قدرتها على تقديم تجارب الحياة لمن يعانون من التهاب المفاصل والأطراف المفقودة. بوينما خطت الأطراف الصناعية خطوات واسعة فيما يتعلق بتطوير المنتجات منذ ظهورها، فإن التكنولوجيا الذكية تبشر بعصر جديد من تصميم الأطراف الاصطناعية لتنشيط إمكاناتها الواسعة في مجال الرعاية الصحية.

وتسمح المستشعرات القابلة للارتداء والتطبيقات المحمولة المدمجة في الأطراف الاصطناعية لمن يرتدون أطرافًا صناعية بإجراء حركات أكثر دقة ومراقبة حالة عملية التعافي عن كثب. و صمم الفنان المفاهيمي والنحات الرقمي كساندر ليوفسكي مفهومه الخاص للطرف الاصطناعي الذي يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي والذي يسمى Smart Prosthetic Armو في حين أن بعض الأذرع الاصطناعية تأخذ شكل الطرف الفعلي لإضفاء مظهر متماسك مع جسم المستخدم ولون بشرته، فإن تصميم ليوفسكي يحتضن التكنولوجيا الموجودة في كل ذلك.

ويساعد المظهر الآلي أيضًا على تطبيع استخدام الأطراف الاصطناعية في الأماكن العامة. وتم تصميم الواجهة الرقمية باللون الأبيض البصري والأسود الأردوازي، وهي تلتف حول تجعد مرفق الذراع الاصطناعية التي تعمل كمحور ذكي للطرف الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين استخدام أيديهم للتمرير عبر تنبيهات النظام والإعدادات لتحسين تجربتهم باستخدام الذراع الاصطناعية. ويمكن العثور على ميزات مثل متتبع اللياقة البدنية والساعة وعداد السعرات الحرارية في المحور الرقمي الذكي الذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه في أي وقت.

وتعمل المكونات المرنة أيضاً على توصيل الأجزاء المختلفة من الذراع التعويضية الذكية للسماح بحركة مريحة. ويتم توصيل الشاشة الرقمية الذكية بالساعد والأصابع الاصطناعية بواسطة مكون مرن يعمل أيضاً على تقليل عدد المواد اللازمة لبناء الطرف الاصطناعي، بحسب موقع يانكو ديزاين.