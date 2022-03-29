شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 13 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 13893 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6112541 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24784609 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23255342 شخصا.

وأضاف البيان أن 1539 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 2554 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.