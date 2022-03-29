شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى يؤكد ضرورة تفعيل أعمال اللجنة العسكرية المشتركة مع التشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش ضرورة إعطاء روح جديدة للتعاون الثنائي بين بلاده والتشيك عبر إرساء آليات مؤسساتية، وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين باعتبارها تمثل الإطار المناسب لضبط مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التونسي مع سفير التشيك بتونس يان فيسيتال، حيث تم بحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين.



وفي السياق، عبّر السفير التشيكي -في بيان لوزارة الدفاع التونسية عن استعداد بلاده لتمتين علاقات التعاون العسكري بين البلدين، والبحث عن السبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات العسكرية في إطار مؤسساتي بين البلدين.