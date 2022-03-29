شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس تؤكد حرص بلادها على توفير فرص للمستثمرين الفرنسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن بلادها حريصة على توفير تسهيلات للمستثمرين الفرنسيين ودعم الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين ونظرائهم الفرنسيين وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار باعتباره قاطرة لإنعاش الاقتصاد.



وقالت بودن - خلال لقائها مع رئيس منظمة الأعراف الفرنسية "MEDEF" جيفري رو دي بيزيو بقصر القصبة إن التعاون "التونسي- الفرنسي" يعد نموذجا للشراكة المتميزة، مؤكدة على دور المستثمرين الفرنسيين في المساهمة في الاقتصاد التونسي ، باعتبار فرنسا أول مستثمر في تونس بأكثر من 1500 شركة وهو ما يوفر حوالي 145 ألف فرصة عمل.



وفي السياق ، أشاد رئيس منظمة الأعراف الفرنسية في بيان لمجلس الوزراء بعمق التعاون الاقتصادي بين تونس وبلاده والفرص الهامة التي توفرها تونس للمستثمرين الفرنسيين ، مؤكدا حرص منظمتهم على تنويع الشراكات مع رجال الأعمال التونسيين لتشمل مجالات أخرى مثمرة.