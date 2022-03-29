شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان وفرنسا تؤكدان أهمية الحوار والحلول السلمية للأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تعميق علاقات التعاون التي تربط البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والثقافية والأمن والدفاع والطاقة، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المزيد من المنافع المتبادلة لكلا البلدين وشعبيهما.



وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية الحوار والحلول السلمية للقضايا والأزمات بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.