شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية القضايا الإعلامية المطروحة على اجتماعات بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابى قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى بغداد، إنه سيشارك في هذه الاجتماعات التي ستنعقد برئاسة جمهورية العراق الدول الأعضاء في هذه اللجنة والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأضاف خطابى، أن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي يتضمن جملة من البنود منها على الخصوص، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية وفي صلبها الدعم المتواصل لوسائل الاعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة والمحافظة على طابعها العربي وموروثها الروحي والحضاري الأصيل.‎

وأوضح خطابي، أن اللجنة الدائمة ستناقش أيضا مسار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات والمكاتب والمراكز التابعة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن البند الخاص بتحديث الخطة التنفيذية المتعلقة بدور الاعلام العربي في إشاعة قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ السلوكيات المتطرفة والتصدي الاعلامي والفكري للإرهاب بكل أشكاله.‎ وبموازاة ذلك، من المقرر عقد اجتماع في 29 مارس الجاري ببغداد لفريق العمل المكلف بإعداد مشروع الضريبة المفترض تطبيقها على كبريات الشركات الرقمية العالمية تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب.