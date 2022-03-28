شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبنانى يعقد جلسة عادية بقيادة رئيس الجمهورية بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى عقد جلسة عادية لمجلس الوزراء في الرابعة عصر بعد غد الأربعاء، في القصر الجمهوري ببعبدا.

ومن المقرر أن يترأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لنظر عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة اللبنانية، وأبرزها تطورات الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد، بالإضافة إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي يناقشه مجلس النواب اللبناني في جلسة عامة غدا.



ويتزامن الاجتماع مع زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي للاطلاع على مستجدات إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تعدها المؤسسات اللبنانية، بالإضافة إلى بحث تطورات خطوات الإصلاحات المطلوبة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندق النقد الدولي يحصل لبنان بموجبه على تمويل يساعده في الخروج من الأزمات الراهنة.