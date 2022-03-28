شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع الدليل الاسترشادى لقانون حماية المستهلك بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الرابع للفريق مفتوح العضوية لإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ برئاسة ممثل السودان هيثم حسن عبدالسلام ؛ وبمشاركة أجهزة وإدارات حماية المستهلك بالدول العربية حضوريا وعن بعد.

ويأتى الاجتماع لاستكمال مناقشة المسودة الأولية للدليل الاسترشادى لحماية المستهلك فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم الانتهاء من إجراء تعديلات على مواد الدليل الاسترشادى لقانون حماية المستهلك فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من المادة (1) حتى المادة (5)، وسيتكمل النقاش من المادة (6) فى الفصل الثالث "الالتزامات العامة".