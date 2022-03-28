شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع الدليل الاسترشادى لقانون حماية المستهلك بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الرابع للفريق مفتوح العضوية لإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ برئاسة ممثل السودان هيثم حسن عبدالسلام ؛ وبمشاركة أجهزة وإدارات حماية المستهلك بالدول العربية حضوريا وعن بعد.
ويأتى الاجتماع لاستكمال مناقشة المسودة الأولية للدليل الاسترشادى لحماية المستهلك فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم الانتهاء من إجراء تعديلات على مواد الدليل الاسترشادى لقانون حماية المستهلك فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من المادة (1) حتى المادة (5)، وسيتكمل النقاش من المادة (6) فى الفصل الثالث "الالتزامات العامة".
كما سيتم خلال الاجتماع عرض مقترح جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية حول مشروع الدليل بشكل عام، وترجع أهمية إعداد الدليل ليكون بمثابة مشروع قانون للدول التى ليس لديها قوانين لحماية المستهلك، وأيضا يمكن الاستفادة به من قبل الدول الراغبة فى تعديل قوانينها، كما أن هذا القانون الاسترشادى من شأنه تقارب آليات ونظم حماية المستهلك بالدول العربية.