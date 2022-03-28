شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يبحث مع وزير الدفاع مسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون مع وزير الدفاع الوطنى موريس سليم عددا من الموضوعات التى تتصل بمسار ترسيم الحدود الجنوبية البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا، حيث بحثا الأوضاع الأمنية فى البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع خصوصا مؤسسة الجيش والعسكريين.

جدير بالذكر أن رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتى قد قرروا خلال اجتماع مشترك في 18 مارس الماضي دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفقا لاتفاق ألأطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة.

وتم خلال الاجتماع دراسة الاقتراح الذي سلمه الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما استعرضوا نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين.