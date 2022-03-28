شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك فى افتتاح أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الاثنين، في افتتاح اسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث يعقد هذا الأسبوع للمرة الأولى باستضافة من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الشركاء العالميين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط ألقى كلمة أثنى في مستهلها على إقامة هذا الأسبوع في المنطقة العربية على غرار باقي مناطق العالم، لإثراء النقاش حول السبل المثلى لمجابهة مخاطر التغيير المناخي على الدول العربية، اخذا في الاعتبار أنها من أكثر المناطق تضررا من الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف الرملية، فضلا عن فترات الجفاف الطويلة التى أدت إلى تدهور الاراضي الزراعية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أشار إلى البرامج الوطنية والمبادرات المهمة لتسريع وتيرة التحول البيئي في الدول العربية، مشددا على أهمية توفير التمويل اللازم لمعالجة الخسائر والاضرار بوصفها عنصرا هاما من عناصر الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

وذكر المصدر أن جامعة الدول العربية قد أطلقت مؤخرا بالتعاون مع عدد من الشركاء تقرير التمويل من أجل مجابهة التغير المناخي، كما تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمتابعة تنفيذ الهدف البيئي من أجندة التنمية المستدامة 2030.