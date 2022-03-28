شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تراجع الاستثمارات طويلة الأمد فى الطاقة يجعل الأسواق عرضة للصدمات الجيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى سلطان بن أحمد الجابر، أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد فى النفط والغاز واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول فى قطاع الطاقة يجعل الأسواق أكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية.

وقال الجابر - في كلمته خلال "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي" بدبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين، إن الاستثمارات السنوية في النفط والغاز، أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب، لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وشدد على حاجة العالم إلى مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، داعياً إلى اتباع نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يضمن أمن الطاقة العالمي ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن العرض يشهد تراجعا مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب، حيث ارتفع الطلب بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد بحلول الربع الأخير من هذا العام.

وأكد أن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، حيث لا يمكن التخلي ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة.

