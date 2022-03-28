شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لعناصر الحوثى بمحافظة تعز غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش الوطنى باليمن، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تسلل لعناصر الحوثى فى جبهة الدفاع الجوى شمالى غرب تعز جنوب غرب اليمن.
ونقلت قناة "اليمن الإخبارية" عن مصادر عسكرية يمنية القول: إن "اشتباكات وقعت بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، بعد محاولة جماعة الحوثى التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطنى فى جبهة الدفاع الجوى"، مضيفة أن قوات الجيش تصدت للهجوم وألحقت بجماعة الحوثية خسائر بشرية.
وأفادت مصادر عسكرية يمنية، فى وقت سابق، بمقتل 7 من أفراد جماعة الحوثى وإصابة آخرين وتدمير عربة عسكرية ومخزن أسلحة فى مديرية "جبل حبشى" غرب تعز.