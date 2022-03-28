شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لعناصر الحوثى بمحافظة تعز غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش الوطنى باليمن، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تسلل لعناصر الحوثى فى جبهة الدفاع الجوى شمالى غرب تعز جنوب غرب اليمن.