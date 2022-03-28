شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية بارد بالكويت ومعتدل في الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022، فى السطور التالية:-

قال مركز الأرصاد الجوي في المملكة العربية السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من مناطق نجران، عسير والباحة. في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة. كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة".

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط

ارتفاع الموج: من متر الى متر ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الجنوبي والاوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً.

وأشار المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة اليوم الإثنين، سيكون معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

طقس الكويت

أفادة إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، أن طقس اليوم ليلا مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

أما نهارا فهو دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار .

طقيس البحرين

قالت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس المملكة اليوم معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، وبارد نسبيا خلال الليل

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 25 عقدة وتصل من 28 إلى 33 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج من 2 إلى 4 أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 25 م درجة الحرارة الصغرى 17 م

الرطوبة النسبية العظمى 65 % الرطوبة النسبية الصغرى 20%