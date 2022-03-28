شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى المنتدى الدولى لريادة الأعمال والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة ورعاية جامعة الدول العربية، شاركت الأمانة العامة بوفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام في أعمال " النسخة الرابعة من لمنتدى الدولي لريادة الاعمال والاستثمار 2022 خلال الفترة 28- 30 مارس تحت شعار "تواصل العقول، وخلق المستقبل".

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، فإن المشاركة تأتي في إطار السعي الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوي العربي و الأفريقي و الدولي في ظل مجموعة من التحديات التي يمر بها عالمنا أبرزها جائحة كورونا والآليات والبرامج الامثل التي ستسهم في تعزيز قدرة رواد الاعمال على الاستمرارية مشروعاتهم والعمل لتحقيق النمو المستدام في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة حيث تتطلب هذه المرحلة شراكة حقيقية عملية فعالة بين القطاعيين العام والخاص وتظافر جهود الصناديق التنموية والمصارف والجامعات والمجتمع المدني والحاضنات والمسرعات والمناطق الحرة والصناعية الاقتصادية ومراكز البحوث لوضع آليات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب خاصة في العالم العربي والأفريقي.

يتضمن المنتدى عدد من الفعاليات والمؤتمرات أهمها النسخة الثانية من مسابقة رالي العرب لريادة الاعمال

والتي تعد مبادرة لتعاون عربي وإقليمي متميز تهدف الى دعم الشباب العربي باعتبارهم عنصر التغيير، وأن التغيير العربي المنشود يحتاج إلى سواعد شابه، تكتسب المسابقة أهمية كبرى كونها تستهدف مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية من طلبة الجامعات وخريجيها؛ بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

ويسهم برنامج ومسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار الفرصة للملتحقين بالجامعات بالوطن العربي لتقديم وعرض مقترحات مشروعات ناشئة في مجالات متعددة منها، حلول لما بعد جائحة كورونا والتجارة والتراث وتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الجيل الرابع الصناعية والبرمجة والتطبيقات ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية.

كما تتضمن الفعاليات الأسبوع العربي للغرف العربية الأجنبية المشتركة حيث ينظم هذا الحدث بالتعاون مع الغرف العربية الاجنبية المشتركة، لعرض خبرات دول المقار لهذه الغرف من حيث أفضل الممارسات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمبتكرين في بلدانهم، ومشاركه فعالة من رواد الاعمال من الغرف المشتركة في المنتدى وذلك لتبادل الأفكار والخبرات العربية والدولية في هذا المجال وتعرف رواد الأعمال على بعضهم لإنشاء روابط وشراكات لأصحاب المشاريع مع رواد الأعمال في المنطقة العربية والعالم.

كما تشهد الفعاليات مبادرة "العيش باستقلالية" والتي تستهدف خدمة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ويفتح المجال أمام شباب الأعمال التقدم بمشاريعهم المقترحة في هذا المجال. وسيتم إطلاقها خلال هذا الحدث، بالشراكة ما بين اتحاد الغرف العربية ويونيدو البحرين و"معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة".