شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بارزانى يندد بإحراق مقر حزبه فى بغداد: نحن ضد الإساءة للرموز الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، مسعود بارزاني، إحراق مقر حزبه في بغداد من قبل محتجين تابعين لفصائل مسلحة على خلفية "إساءة عضو في حزبه للمرجع الديني علي السيستاني".

وحسب موقع روسيا اليوم، قال في بيان صحفي "ندين بشدة الإساءة التي حصلت يوم أمس من قبل أحد الأشخاص بحق المرجعية، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعد تجاوزا للخطوط الحمراء، مؤكدين على إن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف، أن "ثوابت كردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، والإساءة للرموز الدينية والمرجعيات لم يكن لها مكان في سلوكيات شعب كوردستان وأخلاقياته في أي وقت".

وأشار بارزاني إلى أن "شعب كردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك".

وتابع "اعتقل الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل..وفي ذات الوقت نندد بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها إلا أن ترتكب أعمالا تخريبية، مما يدلل على حالة التوتر وعدم الاستقرار والفوضى".