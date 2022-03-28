شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نسعى لإعداد دليل لكل دولة ليس لديها قانون لحماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير مفوض دكتور بهجت ابو النصر، أن اجتماع الدليل الاسترشادى لقانون حماية المستهلك، مخصص على مدي يومين لاستكمال مناقشة المسودة الأولية للدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم الانتهاء من إجراء تعديلات على مواد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من المادة (1) حتى المادة (5).

وأضاف أبو النصر، فى كلمته الافتتاحية اليوم الإثنين، أنه سيتم أيضا استكمال النقاش من المادة (6) في الفصل الثالث "الالتزامات العامة"، كما سيتم خلال الاجتماع عرض مقترح جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية حول مشروع الدليل بشكل عام، وترجع أهمية إعداد الدليل ليكون بمثابة مشروع قانون للدول التي ليس لديها قوانين لحماية المستهلك، وأيضا يمكن الاستفادة به من قبل الدول الراغبة في تعديل قوانينها، كما أن هذا القانون الاسترشادي من شأنه تقارب آليات ونظم حماية المستهلك بالدول العربية.