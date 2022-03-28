شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بمشروع مطار الكويت الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت قوة الإطفاء الكويتية على الحريق المحدود الذى اندلع صباح اليوم الاثنين، بمشروع مطار الكويت الجديد والذى لم يسفر عن أى خسائر بشرية ويجرى حسر الخسائر المادية التى تعرض لها المشروع والذى يعد من أكبر المشروعات لتوسعة المطارات بدول مجلس التعاون الخليجى.

وأشار بيان صادر عن قوة الإطفاء التابعة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي إلى أن الحريق اندلع في الجراج والدور الأرضي وطال جزءا من الدور الأول، مبينا أن فرق الإطفاء سارعت إلى احتوائه وإحكام السيطرة عليه حيث كانت هناك مواد إنشائية مخزنة خاصة بالمشروع ومعدات للمبنى.

ويحتل مشروع توسعة مبنى مطار الكويت الدولي الجديد " مبنى الركاب 2" المركز الأول بين أكبر 5 مطارات تحت الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 4.36 مليار دولار، وهو تحت الإنشاء حاليا ويتوقع إنجازه في الربع الأخير من عام 2022.

وبدأ العمل بمشـروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي في شهر مايو 2017، بموجب عقد مدته 6 سنوات، ويعتبر المبنى الجديد عنصرا حاسما في خطة التنمية للكويت ورؤية 2035، حيث سيعزز من قدرة المطار السنوية للتعامل مع الركاب إلى 13 مليون مسافر سنويا، مع المرونة في الزيادة إلى 25 مليون مسافر و50 مليونا في المستقبل.

