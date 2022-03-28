شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يؤكد القدرة والاستعداد التام لإفشال أى مخططات إرهابية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى الرسول الاستعداد التام لإفشال أى مخططات إرهابية فى البلاد.

وقال الرسول ـ فى تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الاثنين، إن "القوات الأمنية المشتركة وجهت عدة ضربات جوية وصفها بـ"الموجعة" ضد العصابات الإرهابية، مما أسفر عن مقتل العديد من قيادات التنظيم الخطرة فى البلاد".

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى تصاعد القوات الأمنية من عملياتها العسكرية وإجراءاتها الأمنية خلال هذه الفترة من أجل القضاء على فلول داعش الإرهابي وبسط الأمن فى مختلف مناطق البلاد.

وحول العمليات الإرهابية التى تستهدف مؤخرا المدنيين العراقيين، قال الرسول إن " تنظيم داعش تعرض لضربات جوية أضعفت من قدراته لمواجهة القوات الأمنية وسنقوم بملاحقة المسئولين عن هذه الهجمات وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم"، واصفا في الوقت نفسه هذه العمليات بـ"اليائسة".

وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات الإرهابية على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.