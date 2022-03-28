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وزير الإعلام والثقافة الكويتى: دعم حركة الإبداع الفنى والأدبى جزء من رؤية 2035

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب الكويتى الدكتور حمد روح الدين، إن دعم حركة الابداع الفنى والأدبى وتشجيعها جزء من رؤية دولة الكويت التنموية "كويت جديدة 2035".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الإعلام والثقافة الكويتى، خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الوطني على مسرح الشامية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح والذي يصادف الـ27 من مارس سنويا، أكد خلالها أن المسرح الكويتي يعد سباقا ومتواجدا في قلب الحدث ولطالما كان القلب النابض الذي يبعث على الحياة والامل للمجتمع معبرا عن همومنا مشاركا في مناسباتنا وموجها وناقدا ومشجعا لكل مناحي الحياة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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