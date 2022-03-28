شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام والثقافة الكويتى: دعم حركة الإبداع الفنى والأدبى جزء من رؤية 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب الكويتى الدكتور حمد روح الدين، إن دعم حركة الابداع الفنى والأدبى وتشجيعها جزء من رؤية دولة الكويت التنموية "كويت جديدة 2035".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الإعلام والثقافة الكويتى، خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الوطني على مسرح الشامية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح والذي يصادف الـ27 من مارس سنويا، أكد خلالها أن المسرح الكويتي يعد سباقا ومتواجدا في قلب الحدث ولطالما كان القلب النابض الذي يبعث على الحياة والامل للمجتمع معبرا عن همومنا مشاركا في مناسباتنا وموجها وناقدا ومشجعا لكل مناحي الحياة.