شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعات الدورة العادية للجنة الإعلام العربى ببغداد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية 96 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 14 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، في العاصمة العراقية بغداد يوم الأربعاء المقبل، وذلك برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، سيشارك في هذه الاجتماعات التي ستنعقد برئاسة جمهورية العراق الدول الأعضاء في هذه اللجنة والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووفد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي جملة من البنود منها على الخصوص متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية وفي صلبها الدعم المتواصل لوسائل الاعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة والمحافظة على طابعها العربي وموروثها الروحي والحضاري الأصيل.

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كما ستتدارس اللجنة الدائمة مسار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات والمكاتب والمراكز التابعة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن البند الخاص بتحديث الخطة التنفيذية المتعلقة بدور الاعلام العربي في إشاعة قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ السلوكيات المتطرفة والتصدي الاعلامي والفكري للإرهاب بكل أشكاله.

‎ وبموازاة ذلك، من المقرر عقد اجتماع في 29 مارس الجاري ببغداد لفريق العمل المكلف بإعداد مشروع الضريبة المفترض تطبيقها على كبريات الشركات الرقمية العالمية تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب.