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وزير خارجية البحرين: ندعم التفاوض لحماية مصالح فلسطين وإسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن بلاده تقف ضد الإرهاب، متابعا: "ندين كافة أشكال العنف ونقف موقفا حازما ضده بجميع أشكاله".

 

وأضاف وزير الخارجية البحرينى خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالنقب: "اجتماعنا اليوم في النقب يشكل فرصة لازدهار المنطقة وتحقيق طموحات شعبها.. ونحن ندعم حل الدولتين". 

 

وتابع: "نعمل على تحقيق الأمن المشترك في المنطقة.. البحرين تستمر في الدعوة للتفاوض على حل يضمن حماية مصالح إسرائيل والفلسطينيين معا". 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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