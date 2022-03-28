شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: ندعم التفاوض لحماية مصالح فلسطين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن بلاده تقف ضد الإرهاب، متابعا: "ندين كافة أشكال العنف ونقف موقفا حازما ضده بجميع أشكاله".

وأضاف وزير الخارجية البحرينى خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالنقب: "اجتماعنا اليوم في النقب يشكل فرصة لازدهار المنطقة وتحقيق طموحات شعبها.. ونحن ندعم حل الدولتين".

وتابع: "نعمل على تحقيق الأمن المشترك في المنطقة.. البحرين تستمر في الدعوة للتفاوض على حل يضمن حماية مصالح إسرائيل والفلسطينيين معا".