شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يترأس اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربى لأول مرة بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس العراق، بعد غد الأربعاء، ولأول مرة ، اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربى المقرر انعقادها فى العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصالات في الجامعة العربية أحمد الخطاوى سيصل اليوم إلى العاصمة بغداد.

وأوضحت الوكالة أن رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم سيعقد لقاء ثنائياً مع الأمين العام المساعد، فور وصوله إلى بغداد، كما ستعقد لجنة فرعية تابعة للجامعة العربية غدا الثلاثاء، اجتماعاً في بغداد.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الدائمة بغد غد الأربعاء، بينما يشهد يوم الخميس المقبل اجتماعاً للمكتب التنفيذي للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء العرب في العاصمة بغداد.

وكان مجلس الجامعة العربية، قد صادق على اختيار الدكتور نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945.