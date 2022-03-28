شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: نرفض الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس الشرقية، بما فى ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين.