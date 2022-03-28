شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: نرفض الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى فى القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس الشرقية، بما فى ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة التي تعزز صمود الأهل والأشقاء الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام، منوها بإدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيىة، إقدام إحدى المجموعات الاستيطانية على اقتحام فندق البتراء في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، والذي تملكه بطريركية الروم الأرثوذكس، مطالبةً بمغادرتهم فورا.
وحمل الناطق الرسمي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين.