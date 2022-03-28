شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يدفع بـ4 كتائب على طول خطوط التماس مع الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجيش الإسرائيلي الدفع بأربع كتائب على طول خطوط التماس مع الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش -في بيان أوردته القناة السابعة الإسرائيلية- أنه "بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر الدفع بأربع كتائب من الجيش على طول خطوط التماس مع الضفة الغربية".

كان موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن شرطيين إسرائيليين قُتلا خلال عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة الشمالية داخل الخط الأخضر.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أنه تم قتل منفذي الهجوم الذي أسفر عن إصابة 12 إسرائيليا آخرين.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة منازل المنفذين، وبدأ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق مع عائلتيهما، وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من عملية في بئر السبع قُتل فيها 6 إسرائيليون.

وبعد واقعة إطلاق النار داخل الخط الأخضر، أغلق مستوطنون إسرائيليون حاجز شوفة العسكري جنوب محافظة طولكرم في الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون آخرون سيارات المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز عناب شرق مدينة طولكرم الواقعة في شمال الضفة.