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وزير خارجية المغرب: الحل ممكن للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية المغربى ناصر بوريطة، إن الولايات المتحدة شريك لتعزيز عملية السلام، متابعا: "حققنا الكثير من التقدم في العلاقة مع إسرائيل". 

 

وأضاف وزير الخارجية المغربي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل بالنقب: "أنجزنا اتفاقات عديدة مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات.. قريبا سنعمل على زيادة التبادل الدبلوماسي مع إسرائيل.

 

وتابع وزير الخارجية المغربي: "الحل ممكن للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وندعم حل الدولتين.. ونحن هنا للدفاع عن قيمنا ومصالحنا ونشر روح التعايش".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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