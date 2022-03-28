شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: الحل ممكن للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية المغربى ناصر بوريطة، إن الولايات المتحدة شريك لتعزيز عملية السلام، متابعا: "حققنا الكثير من التقدم في العلاقة مع إسرائيل".

وأضاف وزير الخارجية المغربي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل بالنقب: "أنجزنا اتفاقات عديدة مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات.. قريبا سنعمل على زيادة التبادل الدبلوماسي مع إسرائيل.

وتابع وزير الخارجية المغربي: "الحل ممكن للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وندعم حل الدولتين.. ونحن هنا للدفاع عن قيمنا ومصالحنا ونشر روح التعايش".