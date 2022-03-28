عاجل.. الملك الأردني يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، في مدينة رام الله، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وكان في استقبال الملك الأردني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتأتي هذه الزيارة استمرارا لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الملك والرئيس عباس، لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين.

يذكر أن زيارة الملك عبدالله الثاني، هي أول زيارة له للضفة الغربية منذ عام 2017.