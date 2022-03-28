تعرّف على الأماكن والمواعيد للتطعيم ضد شلل الأطفال في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، وتستمر لمدة 4 أيام، على مستوى المحافظات.



وتأتي الحملة في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال حتى عمر 5 سنوات، وحفاظاً على مصر خالية من المرض.

وتستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وفقاً لصحف مصرية.

وتجوب الحملة المنازل رافعة شعار "من بيت لبيت" في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى التواجد في:

- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.

- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.

- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات

ذلك بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ودعت الوزارة، جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات.

وينتقل مرض شلل الأطفال عن طريق شرب المياه الملوثة أو تناول الأطعمة الملوثة أو لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الفم، وهو مرض شديد العدوى، مما يؤكد على ضرورة حصول الأطفال من الفئات العمرية المستهدفة على تطعيم شلل الأطفال.

وحذرت وزارة الصحة من تناول التطعيم أثناء إصابة الطفل ببعض الحالات، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو أثناء إصابته بوعكة صحية شديدة، أو إذا كان يتلقى علاجًا كيماويًا أو يعاني من أمراض مثل السرطان ونقص المناعة الأولية.