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روسيا تعد لقاحا جديدا ضد كل متحورات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعد لقاحا جديدا ضد كل متحورات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تبدأ في روسيا الأسبوع الجاري اختبارات سريرية للقاح تم إعداده بغية مقاومة 3 سلالات لفيروس كورونا.

 

وهي:"وهان"، بصفتها سلالة كلاسيكية، " دلتا" و"أوميكرون".

 

أفاد بذلك مدير مركز "غاماليا" الروسي  للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

 

وأوضح نائب رئيس المركز دينيس لوغونوف أن  جزءا من اللقاح سيحمي الإنسان كذلك من الإصابة  من متغيرات سلالة "أوميكرون". هذا وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن روسيا شهدت يوم 26 مارس الجاري نقل 4275 مصابا بـ"كوفيد – 19" إلى المستشفيات. علما أن العدد الإجمالي من المتعافين من "كوفيد" في روسيا 16606691 مريضا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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