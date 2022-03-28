السِمنة من عوامل زيادة مستويات الدهون الثلاثية بالدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، والتي تزوّد الجسم بالطاقة.



وأشار إلى أن الجسم يمتص معظم الدهون الثلاثية من الدهون الغذائية، كما يمكنه أيضاً إنتاج الدهون الثلاثية من تلقاء نفسه.

وأضاف المركز الألماني أنه إذا تم تناول الكثير من الدهون الثلاثية، فإن الجسم يخزنها في الأنسجة الدهنية، مما يشكل خطراً على الصحة؛ نظراً لأن ارتفاع مستوى هذه الدهون في الجسم يزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من العوامل، التي تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ألا وهي: السِمنة وعدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائي عالي السعرات الحرارية وسوء السيطرة على مرض السكري ونقص نشاط الغدة الدرقية وأمراض الكلى والتدخين وشرب الخمر.

كما أن بعض الأدوية، مثل الستيرويدات وحبوب منع الحمل، يمكنها أيضاً رفع مستويات الدهون الثلاثية.

ويمكن خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة من خلال التغذية الصحية، أي الإقلال من السكر، والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والأطعمة المجمدة لاحتوائها على الدهون المتحولة الضارة.

وكذلك الإقلال من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن والجبن والحليب، وتناول الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون وزيوت المكسرات المختلفة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.