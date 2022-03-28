كل ما تريد معرفته حول سماعة الرأس اللاسلكية Creative Outlier Pro الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة كرييتف تكنولوجي سماعة الرأس اللاسلكية Creative Outlier Proالجديدة، التي تمتاز بمقاومة التعرق وفقا لفئة الحماية IPX5.



وأوضحت الشركة السنغافورية أن تقنية ANC الهجين تعتبر أهم مزايا سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة؛ حيث إنها تجمع بين نظام ANCللاستجابة الأمامية والاستجابة الراجعة في كل سماعة أذن، وبذلك يتم إلغاء الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها بصورة فعالة، حتى يتمكن المستخدم من الاستمتاع بالموسيقى المفضلة أو إجراء المكالمات الهاتفية دون إزعاج.

ويمكن للمستخدم إدراك الضوضاء المحيطة عند الرغبة مثلا أثناء السير في حركة المرور، كما يتم التبديل بين الإعدادات المختلفة بنقرة بسيطة على سماعة الأذن أو عن طريق تطبيق Creative.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة على مشغل 10 ملم، وأكدت شركة كرييتف تكنولوجي على أنها قامت بمواءمة سماعة الرأس الجديدة لكي تتواءم مع تقنية Super X-Fi READY.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 60 ساعة عند تعطيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة مع استعمال علبة الشحن كبيرة الحجم، وعند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة فإن فترة تشغيل البطارية تمتد من 10 إلى 40 ساعة.

وخلال الشهر الحالي أطلقت شركة "1 مور" (1More ) سماعة الرأس اللاسلكية ComfoBuds Mini الجديدة.

وتعد هذه السماعة أصغر وأخف سماعة رأس لاسلكية في العالم مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن سماعة الرأس اللاسلكية ComfoBuds Miniالجديدة تأتي في حجم مدمج للغاية وبوزن 3.7 جم لكل سدادة أذن.

ومع ذلك فإنها تزخر بالعديد من التجهيزات التقنية بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة QuietMax ANC، والتي تعمل على إخفاء الضوضاء المحيطة حتى 40 ديسيبل، بالإضافة إلى توافر أوضاع مختلفة لضبط درجة إلغاء الضوضاء حسب السيناريوهات المتنوعة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية بسماعة الرأس اللاسلكية ComfoBuds Miniإلى 6 ساعات، بينما تصل فترة التشغيل الإجمالية إلى 24 ساعة عند الاستعانة بعلبة الشحن، ويكفي شحن البطارية لمدة 10 دقائق للاستماع إلى الموسيقى لمدة 90 دقيقة.