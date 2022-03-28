ما هي أعراض نقص فيتامين B5؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مركز الصحة الألماني إن فيتامين B5 يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على تحسين وظيفة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة وزيادة مستوى الهيموجلوبين ويحافظ على صحة القلب ويمد الجسم بالطاقة ويقلل مستوى التوتر النفسي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة شفاء الجروح ومحاربة شوائب البشرة.



وأضاف المركز أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى 6 غرامات من فيتامين B5يومياً، موضحاً أن المصادر الغذائية لهذا الفيتامين المعروف أيضا باسم "حمض البانتوثنيك" تتمثل في البروكلي والملفوف والبقوليات والسلمون واللفت والبيض والأسماك والمكسرات وفول الصويا والفول السوداني.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين B5في الجسم من خلال بعض الأعراض مثل الصداع والتعب والأرق والضعف العضلي وعسر الهضم وتنميل ووخز في اليدين والقدمين.