باحثون: الأسبرين يقلل خطر الوفاة بكورونا للحالات الشديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال باحثون في جامعة جورج واشنطن إن المرضى بفيروس كورونا من كبار السن الذين احتاجوا للعلاج في المستشفى وتم إعطاؤهم الأسبرين في وقت مبكر انخفضت لديهم مخاطر الوفاة مقارنة بالذين لم يتم إعطاؤهم المسكّن.



وتعتبر نتائج هذه الدراسة حيوية، خاصة أن الأسبرين قليل التكلفة، وهو متاح بسهولة في كل أنحاء العالم.

وبحسب موقع "ساينس دايلي" هذه هي الدراسة الثالثة لفريق البحث نفسه، وتم فيها متابعة المرضى لمدة 15 شهراً، وبلغ عددهم 112629 مريضاً، تم تسجيل بياناتهم في 64 منظومة صحية في الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج انخفاض معدّل الوفاة بنسبة 1.6 بالمائة عند إعطاء الأسبرين منذ اليوم الأولى للمرضى في المستشفيات، والذين كانت أعراضهم شديدة.

وقال جوناثان تشاو الباحث الرئيسي في الدراسة: "هذه نتائج هامة لبعض مناطق العالم، حيث لا تتوفر العلاجات الأكثر كلفة بنفس القدر".