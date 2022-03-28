تعرف على فوائد استهلاك الكاجو الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر الكاجو أحد أهم أنواع المكسرات التي نستهلكها بشكل مستمر دون أن نعرف الفوائد التي يعود بها هذا النوع من المكسرات على حياتنا وصحتنا.



فيما يلي أهم الفوائد الصحية للكاجو، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي الكاجو على دهون صحية مرتبطة بصحة القلب. كما أنه خالٍ من الكوليسترول ويوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز أداء القلب.

يمنع السرطان

وفقًا للخبراء، يعد الكاجو من المكسرات التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، إذ أنه يحتوي على عنصر برو أنثوسيانيد، وهو نوع من الفلافونول الذي يوقف نمو الخلايا السرطانية.

يرتبط بفقدان الوزن

يحتوي الكاجو على دهون جيدة، مفيدة لصحة الجسم. هذه الدهون مسؤولة عن نمو الكولسترول الجيد وتقليل الكوليسترول السيئ. كما أنه يمنح الجسم الكثير من الطاقة ويحافظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

جيد للأمعاء

وفقًا للخبراء، فإن الكاجو مفيد في السيطرة على أمراض المعدة ويساعد أيضًا على الهضم.

مفيد للبشرة

يحتوي الكاجو على الكثير من النحاس ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها. ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تقلل من علامات الشيخوخة، كما ينتج النحاس مع الإنزيمات الأخرى، الكولاجين المسؤول عن زيادة مرونة الجلد.

يعزز مستوى الطاقة

يعرف الكاجو بأنه غني بالمعادن والفيتامينات، واستهلاكه اليومي مرتبط بعملية التمثيل الغذائي القوية.