عليك إغلاق غطاء المرحاض قبل سحب السيفون.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف العالم الأسترالي الشهير الدكتور كارل كروسزيلنيكي عن السبب المثير للقلق الذي يستوجب سحب سيفون المرحاض وغطاؤه مغلق.



في مقطع فيديو نُشر على تيك توك، قال الدكتور كارل، 73 عامًا، الحاصل على درجات علمية في الطب والهندسة الطبية الحيوية، إن سحب السيفون وغطاء المرحاض مفتوح، يطلق كمية كبيرة من البكتريا وبخار الماء الذي ينشر الجزئيات الملوثة حول الحمام، بما في ذلك فرشاة الأسنان والمناشف.

وأضاف الدكتور في مقطع الفيديو: “ إذا كنت تسحب سيفون المرحاض دون إغلاق الغطاء، فهذا يعني بأنك ستنظف أسنانك بماء ملوث. لأن البكتريا وجزيئات الماء من المرحاض ستنطلق في الهواء وستبقى لبضع ساعات في الهواء قبل أن تهبط في النهاية في أرجاء الحمام”

ومنذ نشره يوم أمس على تيك توك، حظي مقطع الفيديو بأكثر من 180 ألف مشاهدة وآلاف التعليقات التي أثنت على نصيحة الدكتور كارل، وشكرته على هذه المعلومات التي لم يكن يعرفها الكثيرون.

وقد تساءل بعض المتابعين في تعليقاتهم عما إذا كانت الجزيئات الملوثة التي تنتشر في الحمام ستتسبب بالإصابة بالأمراض، وأجاب الدكتور كارل عليها قائلاً، في أغلب الأحيان لا تتسبب بالمرض، ولكن فكرة وضع فرشاة أسنان ملوثة بجزيئات من مياه المرحاض في الفم أمر مقزز، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.