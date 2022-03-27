جوجل يسعى لجذب مزيد من المستخدمين لخدماته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل عن سعيها لتطوير خاصية جديدة تجعل حجز مواعيد الأطباء أسهل.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه رغم أن الخاصية الجديدة مازالت في مراحلها الأولى، تعتزم جوجل إطلاقها في الولايات المتحدة بالاعتماد على عدد معين من موفري الخدمات الصحية في البداية، من خلال محركها البحث على الإنترنت جوجل.

وتعمل جوجل حاليا مع شركة مينت كلنيك وغيرها من شركات تقديم خدمة حجز المواعيد لدى الأطباء، ولذلك سيتيح محرك البحث للمستخدمين من خلال الخاصية الجديدة الوصول إلى التوقيتات المتاحة لدى الأطباء للاختيار من بينها.

من ناحية أخرى كشفت جوجل عن خطوتها التالية بالنسبة لجهاز مراقبة الحالة البدنية المعروف باسم فيت بت ، والذي ينتظر الحصول على موافقة إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية لبدء طرحه في السوق. ويراقب هذا الجهاز، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وأداء القلب من خلال وجوده الدائم حول المعصم، ويمكنه إرسال إشارة في حالة وجود خلل في ضربات القلب.

وبحسب الدراسة التي أجراها أحد أطباء القلب في مستشفى ماساشوستس الأمريكي على الجهاز الجديدة، اتضح أن الخوارزمية التي يستخدمها استطاعت اكتشاف الرجفان الأذيني غير المشخص في 98% من الحالات.

وتسعى جوجل لتوسعة نطاق خدماتها لضمان مزيد من المشتركين بها، وخلال شهر فبراير/شباط ذكرت شركة جوجل أنها قامت بتفعيل وظيفة استعلام الأمان أو ما يعرف باسم المصادقة ثنائية العامل لحوالي 150 مليون حساب مستخدم مع نهاية العام الماضي.

وبموجب هذه الوظيفة يتم إدخال كود إضافي إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور عند الرغبة في تسجيل الدخول في حساب جوجل، وقد يكون هذا الكود رمزا يتم إنشاؤه بواسطة أحد تطبيقات المصادقة الثنائية المعرفة على الهاتف الذكي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر علق موقع يوتيوب ومتجر جوجل بلاي التابعان لشركة جوجل المملوكة لألفابت جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات.

وذلك بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

وقالت الشركة إن جوجل ستوقف أيضا بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم. يأتي هذا علاوة على تعليق الشركة مؤخرا للإعلانات في روسيا.